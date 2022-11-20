В Болгарии задержали пятерых человек в связи с терактом в Стамбуле по подозрению, что они занимались контрабандой людей и могли помогать причастным к теракту.

Об этом сообщает Reuters, цитируя заявление генпрокурора Болгарии Ивана Гешева, пишет "Европейская правда".

"Обвинения предъявлены пяти лицам. Речь идет о двух группах обвинений - поддержка теракта на территории другой страны, а именно атаки в Стамбуле, и контрабанда людей", - отметил он.

Задержанные - трое граждан Молдовы, еще один мужчина и женщина - сирийские курды.

После задержания суд избрал мерой пресечения арест в отношении четырех задержанных мужчин, но именно по обвинению в контрабанде людей, поскольку решил, что доказательства их помощи организаторам теракта в Стамбуле недостаточны. В отношении задержанной женщины прокуроры не просили об аресте в качестве меры пресечения из-за ее состояния здоровья.

Гешев также сообщил, что Турция уже попросила об экстрадиции отдельных лиц.

Напомним, в результате взрыва 13 ноября на популярной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, в том числе двое детей, и около восьми десятков получили ранения. Анкара назвала взрыв терактом и обвиняет запрещенную Рабочую партию Курдистана и связанные с ней сирийские курдские группировки. Курдские группы отрицают свою причастность.

18 ноября суд в Турции избрал мерой пресечения арест в отношении 17 подозреваемых в связи со взрывом.