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Макрон: треба зробити все, щоб зберегти безпеку і захищеність ЗАЕС

Вівторок, 22 листопада 2022, 09:07

Президент Франції Еммануель Макрон після обстрілів Запорізької АЕС закликав зробити все для безпеки і захищеності станцій.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Після нових пострілів на Запорізькій АЕС повторюю: треба зробити все, щоб зберегти безпеку і захищеність станцій. Про це ми сьогодні говорили з президентом Зеленським. Ми будемо продовжувати наші зусилля" - написав Макрон у ніч на вівторок.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок із президентом Франції Еммануелем Макроном демілітаризацію окупованої РФ Запорізької атомної електростанції та забезпечення енергетичної стабільності України.

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

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Макрон Війна з РФ

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