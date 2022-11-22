Макрон: треба зробити все, щоб зберегти безпеку і захищеність ЗАЕС

Президент Франції Еммануель Макрон після обстрілів Запорізької АЕС закликав зробити все для безпеки і захищеності станцій.

Як передає "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Після нових пострілів на Запорізькій АЕС повторюю: треба зробити все, щоб зберегти безпеку і захищеність станцій. Про це ми сьогодні говорили з президентом Зеленським. Ми будемо продовжувати наші зусилля" - написав Макрон у ніч на вівторок.

Après de nouveaux tirs contre la centrale nucléaire de Zaporijia, je le redis : tout doit être fait pour préserver la sécurité et la sûreté des centrales. Nous en avons parlé aujourd'hui avec le Président Zelensky. Nous poursuivrons nos efforts. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 21, 2022

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок із президентом Франції Еммануелем Макроном демілітаризацію окупованої РФ Запорізької атомної електростанції та забезпечення енергетичної стабільності України.

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.