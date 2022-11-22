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Макрон: надо сделать все, чтобы сохранить безопасность и защищенность ЗАЭС

Вторник, 22 ноября 2022, 09:07

Президент Франции Эммануэль Макрон после обстрелов Запорожской АЭС призвал сделать все для безопасности и защищенности станций.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"После новых выстрелов на Запорожской АЭС повторяю: надо сделать все, чтобы сохранить безопасность и защищенность станций. Об этом мы сегодня говорили с президентом Зеленским. Мы будем продолжать наши усилия" - написал Макрон в ночь на вторник.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил в понедельник с президентом Франции Эммануэлем Макроном демилитаризацию оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции и обеспечение энергетической стабильности Украины.

Французский президент в воскресенье провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о ситуации с Запорожской электростанцией.

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции 19 и 20 ноября в МАГАТЭ назвали одними из самых интенсивных.

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Макрон Война с РФ

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