Італійський промігрантський депутат відсторонений через підозри жорстокого поводження з мігрантами

Італійський промігрантський депутат Абубакар Сумахоро призупинив членство у своїй парламентській групі "Альянс зелених і лівих" через триваючі розслідування проти його дружини і тещі за ухилення від сплати податків і жорстоке поводження з мігрантами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Розслідування стосується кооперативів дружини та тещі Сумахоро, які нібито наймали працівників на основі нелегальних контрактів, не виплачували їм заробітну плату, ухилялися від сплати податків та змушували мігрантів, які проживають у фінансованих державою закладах, жити в несприятливих умовах.

"Абубакар Сумахоро повідомив нам про своє рішення призупинити членство в парламентській групі Alleanza Verdi Sinistra", - заявили Анджело Бонеллі, Нікола Фратоянні та Луана Занелла, представники партій Europa Verde, Sinistra Italiana та Avs.

"Ми поважаємо цей вибір (...), навіть якщо він не планувася", - додали вони, звернувшись до депутата з Кот-д'Івуару і колишнього профспілкового діяча за роз'ясненнями одразу після того, як розгорівся скандал, на що Бонеллі відповів, що він "засмучений".

Кооперативи Karibu і Consorzio Aid займаються "прийомом та інтеграцією шукачів притулку, політичних біженців та іммігрантів на території країни в рамках широкомасштабного проєкту Sprar (Система захисту шукачів притулку та біженців).

Розслідування було розпочато після того, як близько тридцяти колишніх постояльців закладів, що перебували під управлінням кооперативів, у тому числі неповнолітніх, звернулися до преси та відповідної профспілки з відповідними заявами. Колишні постояльці посилалися на "неприйнятні умови проживання" через погану гігієну, відсутність електрики, одягу, їжі, води і відсутність "кишенькових грошей", які повинні були становити 10 євро на день.

Karibu та Consorzio Aid заявили, що очікують на виплати від місцевої влади.

Італійська громадськість нелегко відреагувала на звинувачення, висунуті проти кооперативів, особливо з огляду на те, що дружина депутата вже давно виставляє напоказ свій розкішний спосіб життя в соціальних мережах.

Сам Сумахоро опублікував відео у Facebook, щоб відреагувати на цю суперечку.

"Моє життя характеризується боротьбою проти всіх форм експлуатації. Ви хочете мене вбити. Я завжди боровся", - сказав він у відео.

Сумахоро також з'явився в перший день роботи в Палаті депутатів в брудних черевиках, "символ страждань і надій реальної країни, яка входить в Палату разом зі мною, щоб приймати закони - в пам'ять про тих, хто загинув на роботі, тих, хто піддається дискримінації і тих, хто голодує", - сказав він.