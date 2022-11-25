Итальянский промигрантский депутат отстранен из-за подозрений жестокого обращения с мигрантами

Итальянский промигрантский депутат Абубакар Сумахоро приостановил членство в своей парламентской группе "Альянс зеленых и левых" из-за продолжающихся расследований против его жены и тещи за уклонение от уплаты налогов и жестокое обращение с мигрантами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Расследование касается кооперативов жены и тещи Сумахоро, которые якобы нанимали работников на основе нелегальных контрактов, не выплачивали им заработную плату, уклонялись от уплаты налогов и заставляли мигрантов, проживающих в финансируемых государством учреждениях, жить в неблагоприятных условиях.

"Абубакар Сумахоро сообщил нам о своем решении приостановить членство в парламентской группе Alleanza Verdi Sinistra", - заявили Анджело Бонелли, Никола Фратоянни и Луана Занелла, представители партий Europa Verde, Sinistra Italiana и Avs.

"Мы уважаем этот выбор (...), даже если он не планировался", - добавили они, обратившись к депутату из Кот-д'Ивуара и бывшему профсоюзному деятелю за разъяснениями сразу после того, как разгорелся скандал, на что Бонелли ответил, что он "расстроен".

Кооперативы Karibu и Consorzio Aid занимаются "приемом и интеграцией искателей убежища, политических беженцев и иммигрантов на территории страны в рамках широкомасштабного проекта Sprar (Система защиты искателей убежища и беженцев).

Расследование было начато после того, как около тридцати бывших постояльцев заведений, находившихся под управлением кооперативов, в том числе несовершеннолетних, обратились в прессу и соответствующий профсоюз с соответствующими заявлениями. Бывшие постояльцы ссылались на "неприемлемые условия проживания" из-за плохой гигиены, отсутствия электричества, одежды, еды, воды и отсутствия "карманных денег", которые должны были составлять 10 евро в день.

Karibu и Consorzio Aid заявили, что ожидают выплаты от местных властей.

Итальянская общественность нелегко отреагировала на обвинения, выдвинутые против кооперативов, особенно учитывая то, что жена депутата уже давно выставляет напоказ свой роскошный образ жизни в социальных сетях.

Сам Сумахоро опубликовал видео в Facebook, чтобы отреагировать на этот спор.

"Моя жизнь характеризуется борьбой против всех форм эксплуатации. Вы хотите меня убить. Я всегда боролся", - сказал он в видео.

Сумахоро также появился в первый день работы в Палате депутатов в грязных ботинках, "символ страданий и надежд реальной страны, которая входит в Палату вместе со мной, чтобы принимать законы - в память о тех, кто погиб на работе, тех, кто подвергается дискриминации и тех, кто голодает", - сказал он.