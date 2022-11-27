Австрійська залізниця у понеділок буде повністю паралізована через страйк

У понеділок залізничники Австрії проведуть страйк, внаслідок якого буде зупинено рух поїздів по всій країні.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Розташована між вісьмома країнами, включно з Італією, Німеччиною, Швейцарією, Угорщиною та Чехією, Австрія є важливим центром європейських залізничних перевезень.

Головна профспілка залізничників вимагала підвищення заробітної плати на 400 євро для 50 000 працівників сектора.

Після того, як п'ятий раунд переговорів провалився в неділю, профспілка оголосила "попереджувальний страйк", який триватиме весь понеділок і стосуватиметься транскордонних залізничних перевезень, включно з нічними поїздами.

Нагадаємо, британська профспілка залізничників анонсувала кількаденні страйки перед Різдвом та після Нового року, протестуючи щодо оплати праці та запропонованих реформ графіку роботи.

Страйки вплинуть на роботу оператора залізниці Network Rail та 14 компаній по всій території Британії і можуть ускладнити поїздки у святковий період.