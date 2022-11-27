Австрийская железная дорога в понедельник будет полностью парализована из-за забастовки

В понедельник железнодорожники Австрии проведут забастовку, в результате которой будет остановлено движение поездов по всей стране.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Расположенная между восемью странами, включая Италию, Германию, Швейцарию, Венгрию и Чехию, Австрия является важным центром европейских железнодорожных перевозок.

Главный профсоюз железнодорожников требовал повышения заработной платы на 400 евро для 50 000 работников сектора.

После того, как пятый раунд переговоров провалился в воскресенье, профсоюз объявил "предупредительную забастовку", которая продлится весь понедельник и будет касаться трансграничных железнодорожных перевозок, включая ночные поезда.

Напомним, британский профсоюз железнодорожников анонсировал многодневные забастовки перед Рождеством и после Нового года, протестуя относительно оплаты труда и предложенных реформ графика работы.

Забастовки повлияют на работу оператора железной дороги Network Rail и 14 компаний по всей территории Британии и могут усложнить поездки в праздничный период.