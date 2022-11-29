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Генсек НАТО: найкращий спосіб досягти миру - надати військову підтримку Україні

Вівторок, 29 листопада 2022, 19:06

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає надання військової підтримки Україні найкращим способом досягти миру.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками першого дня міністерської зустрічі в Бухаресті, пише "Європейська правда".

"Це може звучати як парадокс, але реальність така, що найкращий спосіб досягти міцного довготривалого миру в Україні - це надати військову підтримку", - сказав Столтенберг.

Він додав, що більшість воєн закінчується за столом переговорів, і, найімовірніше, ця війна також закінчиться за столом переговорів.

"Я думаю, що головне послання - це міцний мир. Єдиний спосіб досягти цього - забезпечити, щоб агресор не переміг", - сказав генсек.

Раніше Столтенберг заявив, що у разі перемоги Росії у війні проти України світу доведеться сплатити ще вищу ціну, оскільки авторитарні лідери у різних країнах отримають "зелене світло" на застосування грубої сили.

Нагадаємо, країни НАТО заявили, що продовжать посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії.

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