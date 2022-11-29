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Генсек НАТО: лучший способ достичь мира - оказать военную поддержку Украине

Вторник, 29 ноября 2022, 19:06

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает предоставление военной поддержки Украине лучшим способом достичь мира.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи в Бухаресте, пишет "Европейская правда".

"Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ достичь прочного долговременного мира в Украине - это предоставить военную поддержку", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что большинство войн заканчивается за столом переговоров, и, скорее всего, эта война также закончится за столом переговоров.

"Я думаю, что главное послание - это прочный мир. Единственный способ достичь этого - обеспечить, чтобы агрессор не победил", - сказал генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что в случае победы России в войне против Украины миру придется заплатить еще более высокую цену, поскольку авторитарные лидеры в разных странах получат "зеленый свет" на применение грубой силы.

Напомним, страны НАТО заявили, что продолжат усиливать политическую и практическую поддержку Украины, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.

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