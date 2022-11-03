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Глава МЗС Фінляндії не вважає ймовірним застосування Росією ядерної зброї

Четвер, 3 листопада 2022, 08:23

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто не думає, що Росія застосує ядерну зброю в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Міністр прокоментував інформацію видання The New York Times про те, що російське військове керівництво нещодавно проводило наради, на яких обговорювали, як і де Москва могла б використати тактичну ядерну зброю в Україні.

За словами Хаавісто, можливо, розмови про ядерну зброю використовуються як стримувальний фактор у конфлікті.

Міністр, однак, зазначає, що війна в Україні може набути непередбачуваного обороту.

"Я не вважаю це ймовірним, але в цій війні траплялися й інші малоймовірні речі. Взагалі початок війни теж вважали абсурдом", - заявив міністр.

"Ще на початку війни думали, що ніхто не застосовуватиме військову силу з метою змінити уряд країни з 50-мільйонним населенням, здійснюючи напад на столицю. Але це сталося. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, навіть тих, які здаються нам ірраціональними" - сказав Хаавісто.

Як повідомлялося, американські посадовці, які ознайомилися зі звітом розвідки про можливість застосування Росією ядерної зброї під час війни в Україні, розійшлися в оцінках того, наскільки ймовірним є такий сценарій.

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Фінляндія Ядерна зброя Війна з РФ

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