Глава МИД Финляндии не считает вероятным применение Россией ядерного оружия

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не думает, что Россия применит ядерное оружие в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle

Министр прокомментировал информацию издания The New York Times о том, что российское военное руководство недавно проводило совещания, на которых обсуждали, как и где Москва могла бы использовать тактическое ядерное оружие в Украине.

По словам Хаависто, возможно, разговоры о ядерном оружии используются как сдерживающий фактор в конфликте.

Министр, однако, отмечает, что война в Украине может приобрести непредсказуемый оборот.

"Я не считаю это вероятным, но в этой войне случались и другие маловероятные вещи. Вообще начало войны тоже считали абсурдом", - заявил министр.

"Еще в начале войны думали, что никто не будет применять военную силу с целью изменить правительство страны с 50-миллионным населением, совершая нападение на столицу. Но это произошло. Поэтому мы должны быть готовыми к любым сценариям, даже тем, которые кажутся нам иррациональными", - сказал Хаависто.

Как сообщалось, американские чиновники, которые ознакомились с отчетом разведки о возможности применения Россией ядерного оружия во время войны в Украине, разошлись в оценках того, насколько вероятен такой сценарий.