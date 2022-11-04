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Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого радника президента США з нацбезпеки

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П'ятниця, 4 листопада 2022, 21:37

Президент України Володимир Зеленський нагородив радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Про це повідомляє Офіс президента, пише "Європейська правда".

Салліван отримав орден під час неоголошеного візиту до Києва у п'ятницю "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

 

Зеленський також нагородив старшого директора Ради національної безпеки США з питань Європи Аманду Слоат орденом "За заслуги" III ступеня.

Під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої України з боку США для оборони та звільнення української території від окупантів, підвищення спроможностей нашої держави для захисту критичної інфраструктури, фінансову та гуманітарну підтримку, посилення санкцій проти держави-агресора – Російської Федерації та консолідацію міжнародної підтримки України.

Салліван під час візиту заявив, що за будь-яких результатів виборів у Конгрес США, які відбудуться 8 листопада, збережеться двопартійна підтримка України, що дозволить продовжити допомогу в опорі агресії РФ.

Він також сказав, що Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Дивіться також репортаж "Європейської правди" з візиту Саллівана: "США погодилися, що вважати перемогою України"

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Зеленський

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