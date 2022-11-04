Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого советника президента США по нацбезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский наградил советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана орденом князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом сообщает Офис президента, пишет "Европейская правда".

Салливан получил орден во время необъявленного визита в Киев в пятницу "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский также наградил старшего директора Совета национальной безопасности США по вопросам Европы Аманду Слоат орденом "За заслуги" III степени.

Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшей Украины со стороны США для обороны и освобождения украинской территории от оккупантов, повышение возможностей нашего государства для защиты критической инфраструктуры, финансовую и гуманитарную поддержку, усиление санкций против государства-агрессора - Российской Федерации и консолидацию международной поддержки Украины.

Салливан во время визита заявил, что при любых результатах выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, сохранится двухпартийная поддержка Украины, что позволит продолжить помощь в сопротивлении агрессии РФ.

Он также сказал, что Москва выдвигает неприемлемые ожидания, когда приглашает другие государства к переговорам по завершению российско-украинской войны.