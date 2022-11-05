Швеція дистанціюється від курдських організацій, щоб прискорити вступ у НАТО

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що новий уряд дистанціюється від курдського ополчення в Сирії YPG та його політичного відгалуження - партії PYD.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав Sveriges Radio.

Така заява прозвучала перед зустріччю прем’єра Ульфа Крістерссона з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок. YPG і PYD давно є союзниками НАТО і США в боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії.

Швеція раніше підтримувала YPG і PYD, але новий уряд має інший погляд на ці дві курдські організації, які Туреччина вважає терористичними.

"Ми вважаємо, що є сумнівність і проблема щодо тих, хто шкодить нашим відносинам з Туреччиною. Важливо, щоб було зрозуміло, що не буде ніяких сумнівних контактів і не повинно бути ніякої невизначеності в цій співпраці", - сказавТобіас Більстрьом.

"Головною цінністю є членство Швеції в НАТО і важливість того, щоб ми досягли успіху в переговорах, які тривають між Туреччиною з одного боку і Швецією та Фінляндією з іншого, і важливо, щоб у нас були хороші відносини в цих частинах", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться ще до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.

Чиновники сказали, що турецький уряд не планує домагатися ратифікації парламентом членства Швеції, якщо вона не виконає чинні вимоги щодо припинення діяльності курдських сепаратистів, екстрадиції підозрюваних і повного скасування обмежень на продаж зброї Анкарі.

Як відомо, Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не ратифікували членство Фінляндії і Швеції в НАТО.

Хоча Угорщина просувається повільно порівняно з іншими країнами, вона може проголосувати з питання про розширення до кінця року.