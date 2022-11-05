Кліматичні активісти "приклеїли" себе до рам картин Гойї у Мадриді

У суботу в мадридському музеї Прадо кліматичні активісти приклеїли себе до рам двох всесвітньо відомих картин іспанського майстра Франсіско де Гойї, що стало останньою акцією з низки протестів, спрямованих проти творів мистецтва по всій Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Чоловік і жінка приклеїли себе до "Махи одягненої" і "Махи оголеної" Гойї і написали на стіні між двома картинами "+1,5 градуса за Цельсієм".

Кампанія Futuro Vegetal заявила, що акцію протесту провели її учасники.

"Минулого тижня ООН визнала неможливість утримувати температуру нижче межі в 1,5 градуса Цельсія (узгодженої на Паризькій кліматичній угоді 2016 року). Нам потрібні зміни зараз", - йдеться в повідомленні групи в Twitter.

У Прадо заявили, що картини не були пошкоджені, але співробітникам доведеться відремонтувати стіну між двома роботами, які були створені на рубежі 18-го і 19-го століть.

"Ми засуджуємо використання музею як місця для політичного протесту будь-якого роду", - додали в галереї.

Поліція повідомила, що двоє людей були заарештовані.

Групи кліматичних активістів організували серію подібних акцій протесту в останні тижні напередодні конференції з питань зміни клімату COP27, яка відбудеться наступного тижня в Єгипті.

Так, 4 листопада у Римі кліматичні активістки облили овочевим супом полотно Вінсента ван Гога "Сіяч" та приклеїли себе до стіни; захищена склом картина не постраждала.