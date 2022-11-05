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На півдні Італії розбився гелікоптер, серед загиблих – родина зі Словенії

Субота, 5 листопада 2022, 18:58

Зниклий в суботу вранці гелікоптер знайдено між містами Сан-Северо та Апричена на півдні Італії.

Про це повідомив віцепрезидент регіону Апулія Раффаеле П'ємонтезе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Гелікоптер розбився в сільській місцевості. Семеро людей, які перебували на борту, загинули.

Серед людей на борту вертольота, що розбився, була сім'я словенських туристів з 13-річною дочкою. Один із загиблих - 54-річний Боштьян Ріглер, технічний директор головного словенського комерційного телебачення Pro Plus srl, яке має два канали Pop TV та Kanal A. Сім'я Ріглерів проводила відпустку в Апулії.

На борту також перебували 64-річний Мауріціо Де Джироламо, лікар, який повертався додому після зміни в Треміті, і пілоти Луїджі Іпполіто і Андреа Нарделлі.

 "Лікар щойно закінчив свою робочу зміну і через несприятливі морські погодні умови вирішив повернутися додому гелікоптером, а не кораблем. Тут опустився густий туман. Наша громада в шоці. Такого ще ніколи не траплялося за 30 років служби ", - розповів мер острова Гаргано Пеппіно Калабрезе.

Що стало причиною аварії поки невідомо. Поліція працює на місці падіння гелікоптера.

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Італія

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