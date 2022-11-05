На юге Италии разбился вертолет, среди погибших - семья из Словении

Пропавший в субботу утром вертолет найден между городами Сан-Северо и Апричена на юге Италии.

Об этом сообщил вице-президент региона Апулия Раффаэле Пьемонтезе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Вертолет разбился в сельской местности. Семь человек, находившихся на борту, погибли.

Среди людей на борту вертолета, который разбился, была семья словенских туристов с 13-летней дочерью. Один из погибших - 54-летний Боштьян Риглер, технический директор главного словенского коммерческого телевидения Pro Plus srl, которое имеет два канала Pop TV и Kanal A. Семья Риглеров проводила отпуск в Апулии.

На борту также находились 64-летний Маурицио Де Джироламо, врач, который возвращался домой после смены в Тремити, и пилоты Луиджи Ипполито и Андреа Нарделли.

"Врач только что закончил свою рабочую смену и из-за неблагоприятных морских погодных условий решил вернуться домой на вертолете, а не на корабле. Здесь опустился густой туман. Наша община в шоке. Такого еще никогда не случалось за 30 лет службы", - рассказал мэр острова Гаргано Пеппино Калабрезе.

Что стало причиной аварии пока неизвестно. Полиция работает на месте падения вертолета.