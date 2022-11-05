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ЄС засудив багаторазові запуски ракет Північною Кореєю

Субота, 5 листопада 2022, 19:25

ЄС рішуче засудив значне збільшення кількості незаконних ракетних запусків з боку КНДР, включаючи запуск міжконтинентальної балістичної ракети та балістичної ракети малої дальності, яка впала на південь від Північної граничної лінії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Зазначені дії є небезпечною ескалацією неодноразового порушення КНДР резолюцій Ради Безпеки ООН. Безпрецедентна кількість балістичних ракет, запущених КНДР у 2022 році, є тривожною ілюстрацією її намірів продовжувати підривати глобальний режим нерозповсюдження. Це становить серйозну загрозу для всіх країн і підриває міжнародний та регіональний мир і безпеку" - заявив Боррель.

За його словами, дії КНДР вимагають рішучої та об'єднаної відповіді з боку міжнародного співтовариства.

"ЄС закликає всі держави-члени ООН, особливо членів Ради Безпеки ООН, забезпечити повну імплементацію санкцій, щоб запобігти отриманню КНДР матеріалів, знань та фінансів, які підтримують її незаконні збройні програми" - йдеться у заяві.

"КНДР повинна негайно виконати резолюції Ради Безпеки ООН, відмовившись від усієї своєї ядерної зброї, інших видів зброї масового знищення, програм балістичних ракет та існуючих ядерних програм у повний, перевірений та незворотній спосіб, а також припинити всю пов'язану з цим діяльніст" - наголосив Боррель.

ЄС висловив повну солідарність з Японією та Республікою Корея і знову закликав КНДР припинити свої агресивні та дестабілізуючі дії, поважати міжнародне право та відновити діалог з усіма відповідними сторонами.

Як повідомлялося, Північна Корея випустила чотири балістичні ракети малої дальності в напрямку Жовтого моря в суботу вранці

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КНДР

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