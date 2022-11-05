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ЕС осудил многократные запуски ракет Северной Кореей

Суббота, 5 ноября 2022, 19:25

ЕС решительно осудил значительное увеличение количества незаконных ракетных запусков со стороны КНДР, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты и баллистической ракеты малой дальности, которая упала к югу от Северной пограничной линии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Указанные действия являются опасной эскалацией неоднократного нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности ООН. Беспрецедентное количество баллистических ракет, запущенных КНДР в 2022 году, является тревожной иллюстрацией ее намерений продолжать подрывать глобальный режим нераспространения. Это представляет серьезную угрозу для всех стран и подрывает международный и региональный мир и безопасность", - заявил Боррель.

По его словам, действия КНДР требуют решительного и объединенного ответа со стороны международного сообщества.

"ЕС призывает все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности ООН, обеспечить полную имплементацию санкций, чтобы предотвратить получение КНДР материалов, знаний и финансов, которые поддерживают ее незаконные вооруженные программы", - говорится в заявлении.

"КНДР должна немедленно выполнить резолюции Совета Безопасности ООН, отказавшись от всего своего ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения, программ баллистических ракет и существующих ядерных программ в полный, проверенный и необратимый способ, а также прекратить всю связанную с этим деятельность", - подчеркнул Боррель.

ЕС выразил полную солидарность с Японией и Республикой Корея и вновь призвал КНДР прекратить свои агрессивные и дестабилизирующие действия, уважать международное право и возобновить диалог со всеми соответствующими сторонами.

Как сообщалось, Северная Корея выпустила четыре баллистические ракеты малой дальности в направлении Желтого моря в субботу утром

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КНДР

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