Партія проросійського експрезидента Молдови повторила "суботу протестів" у кількох містах

Партія соціалістів проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона 5 листопада організувала протести у п’ятьох невеликих містах.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Акції проти "антисоціальної політики" уряду провели у Дрокії, Тараклії, Кагулі, Унгенах, Чимишлії з гаслами проти підвищення тарифів та цін, нібито іноруванням інтересів на місцях, переслідування політичних опонентів і "використання держінституцій в інтересах правлячої партії". Учасники скандували "Геть уряд PAS", "Ні бідності й диктатурі", "Стоп геноциду" тощо.

Опубліковані фото свідчать, що акції зібрали до кількох десятків людей. Минулої суботи учасників було суттєво менше.

Соціалісти заявили, що збираються і далі продовжувати протести, щоб добитися дострокових парламентських виборів. Сам Ігор Додон, нагадаємо, залишається під домашнім арештом через звинувачення у держзраді й корупції.

Зазначимо, паралельно протести проводить популістська політсила "Шор", ймовірно, за фінансової підтримки Кремля. Останнім часом правоохоронці провели серію обшуків в офісах партії та вилучили гроші, що могли призначатися для "зарплати" учасникам. Лідер партії Ілан Шор, який давно перебуває за кордоном через кримінальні провадження проти нього, прямо визнав, що гроші мали платити за участь в акціях.

Одночасні протести від "соціалістів" і "Шор" також можуть бути прихованою конкуренцією цих політсил за роль фаворита Росії.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.