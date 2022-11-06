Партия пророссийского экс-президента Молдовы повторила "субботу протестов" в нескольких городах

Партия социалистов пророссийского экс-президента Молдовы Игоря Додона 5 ноября организовала протесты в пяти городах.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Акции против "антисоциальной политики" правительства провели в Дрокии, Тараклии, Кагуле, Унгенах, Чимишлии с лозунгами против повышения тарифов и цен, якобы игнорирования интересов на местах, преследования политических оппонентов и "использования госинститутов в интересах правящей партии". Участники скандировали "Долой правительство PAS", "Нет бедности и диктатуре", "Стоп геноциду".

Опубликованные фото свидетельствуют, что акции собрали до нескольких десятков человек. В прошлую субботу участников было существенно меньше.

Социалисты заявили, что собираются и дальше продолжать протесты, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Сам Игорь Додон, напомним, остается под домашним арестом из-за обвинений в госизмене и коррупции.

Отметим, параллельно протесты проводит популистская политсила "Шор", вероятно, при финансовой поддержке Кремля. В последнее время правоохранители провели серию обысков в офисах партии и изъяли деньги, которые могли предназначаться для "зарплаты" участникам. Лидер партии Илан Шор, который давно находится за границей из-за уголовных производств против него, прямо признал, что деньги призначались для оплаты за участие в акциях.

Одновременные протесты от "социалистов" и "Шор" также могут быть негласной конкуренцией этих политсил за роль фаворита России.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.