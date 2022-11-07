Британці отримають ще один вихідний для святкування коронації Чарльза ІІІ

Жителі Британії матимуть додаткову нагоду відсвяткувати коронацію Чарльза ІІІ, оскільки уряд оголосив спеціальне державне свято з цієї нагоди.

Про вихідний оголосив прем’єр-міністр Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Вихідний буде у понеділок, 8 травня. Він завершить святкування, які розпочнуться з коронації 6 травня.

"Коронація нового монарха є унікальним моментом для нашої країни. На знак визнання цієї історичної події я радий оголосити про додаткові вихідні для всього Сполученого Королівства наступного року", - заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

"Я з нетерпінням чекаю, коли люди зберуться разом, щоб відсвяткувати і віддати шану королю Чарльзу III, взявши участь у місцевих та національних заходах по всій країні на його честь", - додав Сунак.

Чарльз буде коронований 6 травня у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Церемонія буде спрямована на збереження історичних традицій монархії та погляд у майбутнє після 70-річного правління покійної королеви.

Очікується, що коронація буде коротшою і менш екстравагантною, ніж тригодинна церемонія коронації Єлизавети у 1953 році.

Нагадаємо, у вересні у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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