Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Британці отримають ще один вихідний для святкування коронації Чарльза ІІІ

Понеділок, 7 листопада 2022, 08:49

Жителі Британії матимуть додаткову нагоду відсвяткувати коронацію Чарльза ІІІ, оскільки уряд оголосив спеціальне державне свято з цієї нагоди.

Про вихідний оголосив прем’єр-міністр Ріші Сунак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Вихідний буде у понеділок, 8 травня. Він завершить святкування, які розпочнуться з коронації 6 травня. 

"Коронація нового монарха є унікальним моментом для нашої країни. На знак визнання цієї історичної події я радий оголосити про додаткові вихідні для всього Сполученого Королівства наступного року", - заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

"Я з нетерпінням чекаю, коли люди зберуться разом, щоб відсвяткувати і віддати шану королю Чарльзу III, взявши участь у місцевих та національних заходах по всій країні на його честь", - додав Сунак.

Чарльз буде коронований 6 травня у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Церемонія буде спрямована на збереження історичних традицій монархії та погляд у майбутнє після 70-річного правління покійної королеви. 

Очікується, що коронація буде коротшою і менш екстравагантною, ніж тригодинна церемонія коронації Єлизавети у 1953 році.

Нагадаємо, у вересні у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Читайте також: Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія ЄвроЖиття

Статті

Патова конфіскація: чому в США вагаються з передачею Україні активів РФ

Чи зможе Україна отримати конфісковані активи РФ? Важливим є прецедент США, де процес передачі зіткнувся зі складнощами.
7 листопада 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Випробовування Байдена: що змінять проміжні вибори у США і до чого готуватися Києву

Вибори 8 листопада стають особливо важливими для України, адже від конфігурації Конгресу залежатиме й готовність США продовжувати підтримку Києва. 
4 листопада 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Ірландія підтримує Україну, але більше не має місць для біженців

Після російського вторгнення ірландці краще пізнали українців. Ми з власної історії знаємо, наскільки важливою є державність.
4 листопада 2022 — Тереза Хілі, посол Ірландії в Україні