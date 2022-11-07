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Британцы получат еще один выходной для празднования коронации Чарльза ІІІ

Понедельник, 7 ноября 2022, 08:49

Жители Британии получат дополнительную возможность отпраздновать коронацию Чарльза III, поскольку правительство объявило специальный государственный праздник по этому случаю.

О выходном объявил премьер-министр Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Выходной будет в понедельник, 8 мая. Он завершит празднование, которые начнутся с коронации 6 мая.

"Коронация нового монарха - уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительных выходных для всего Соединенного Королевства в следующем году", - заявил премьер-министр Риши Сунак.

"Я с нетерпением жду, когда люди соберутся вместе, чтобы отпраздновать и воздать честь королю Чарльзу III, приняв участие в местных и национальных мероприятиях по всей стране в его честь", - добавил Сунак.

Чарльз будет коронован 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Церемония будет направлена ​​на сохранение исторических традиций монархии и взгляд на будущее после 70-летнего правления покойной королевы.

Ожидается, что коронация будет более короткой и менее экстравагантной, чем трехчасовая церемония коронации Елизаветы в 1953 году.

Напомним, в сентябре в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Новый британский король Чарльз стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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Великобритания ЕвроЖизнь

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