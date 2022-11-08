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Член уряду Британії пішов у відставку після звинувачень у цькуванні колег

Вівторок, 8 листопада 2022, 22:48

Міністр без портфеля уряду Великої Британії сер Гевін Вільямсон у вівторок подав у відставку після того, як на нього подали скаргу через звинувачення у цькуванні під час роботи в міністерстві оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У листі про відставку, опублікованому у Twitter, Вільямсон "заперечує характеристику" висунутих проти нього звинувачень, але додає, що "вони починають відволікати від чудової роботи, яку уряд робить для британського народу".

"Відповідно, я вирішив піти з урядової посади у повній відповідності до процедури в результаті поданої проти мене скарги, яка зараз розглядається, і довести свою непричетність до будь-яких порушень закону", – зазначив Вільямсон.

Раніше у вівторок колишній працівник уряду, ім’я якого не розкривається, подав до парламентського регулятора скаргу на Вільямсона через його дії на посаді міністра оборони у 2017-2019 роках.

У скарзі стверджується, що Вільямсон постійно знущався з працівників та погрожував їм. Автор скарги, приміром, стверджує, що міністр радив йому "викинутися з вікна". Він (чи вона) повідомив про це в міністерстві оборони, але офіційної скарги тоді не подав.

Скарга стала останньою в серії звинувачень Вільямсона в неналежній поведінці. Раніше колишній головний "батіг" (відповідальний за дисципліну в Палаті громад) Венді Мортон заявила, що урядовець писав їй повідомлення з погрозами, наприклад, "перерізати горло".

А колишня заступниця глави консерваторів Енн Мілтон сказала в етері британського телебачення, що Вільямсон "любив непристойні плітки і використовував їх як важіль тиску на членів парламенту, коли виникала така потреба".

Вільямсон став першим членом уряду Ріші Сунака, який пішов у відставку.

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Велика Британія

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