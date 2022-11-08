Член правительства Британии ушел в отставку после обвинений в травле коллег

Министр без портфеля правительства Великобритании сэр Гэвин Уильямсон во вторник подал в отставку после того, как на него подали жалобу из-за обвинений в травле во время работы в министерстве обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В письме об отставке, опубликованном в Twitter, Уильямсон "отрицает характеристику" выдвинутых против него обвинений, но добавляет, что "они начинают отвлекать от замечательной работы, которую правительство делает для британского народа".

"Соответственно, я решил уйти с правительственной должности в полном соответствии с процедурой в результате поданной против меня жалобы, которая сейчас рассматривается, и доказать свою непричастность к любым нарушениям закона", - отметил Уильямсон.

Ранее во вторник бывший работник правительства, имя которого не раскрывается, подал в парламентский регулятор жалобу на Уильямсона из-за его действий на посту министра обороны в 2017-2019 годах.

В жалобе утверждается, что Уильямсон постоянно издевался над работниками и угрожал им. Автор жалобы, например, утверждает, что министр советовал ему "выброситься из окна". Он (или она) сообщил об этом в министерстве обороны, но официальной жалобы тогда не подал.

Жалоба стала последней в серии обвинений Уильямсона в неподобающем поведении. Ранее бывший главный "кнут" (ответственный за дисциплину в Палате общин) Венди Мортон заявила, что чиновник писал ей сообщения с угрозами, например, "перерезать горло".

А бывшая заместитель главы консерваторов Энн Милтон сказала в эфире британского телевидения, что Уильямсон "любил непристойные сплетни и использовал их как рычаг давления на членов парламента, когда возникала такая необходимость".

Уильямсон стал первым членом правительства Риши Сунака, который ушел в отставку.

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