Організатори зірваного путчу в Німеччині купували зброю в Хорватії – ЗМІ

Німецький радикальний рух "Райхсбюргер", члени якого підозрюються в організації державного перевороту, кілька років тому купували зброю в Хорватії, а один із їхніх членів жив у країні після укладання шлюбу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомляє хорватське видання Jutarnji List.

Хорватська поліція та Управління з протидії корупції та організованій злочинності (УСКОК) здійснили спільну операцію зі зриву постачання зброї німецьким радикальним угрупованням, а також арештували кількох хорватів, що можуть бути причетними до спроби путчу.

Відправною точкою в розслідуванні став один із членів "Райхсбюргера" Александер Райхль, який у 2016 році також долучився до лав ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років і переправляв їх до Німеччини.

Хорватські й німецькі правоохоронці ініціювали таємну операцію, в межах якої перехопили телефонні розмови Райхля. З них випливало, що "Райхсбюргер" купував хорватські автоматичні й снайперські гвинтівки, ручні гранати, пістолети й рушниці для організації замаху на вище керівництво Німеччини.

У межах розслідування в Хорватії було арештовано 16 людей, більшість із яких були пізніше засуджені. Що стосується самого Райхля, то його у 2020 році екстрадували до Німеччини, де разом із іншим хорватом Мартином М. і ще одним членом "Райхсбюргеру" визнали винними й ув’язнили.

У Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Повідомили про затримання 25 осіб. Серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ. Серед причетних до групи є й колишня депутатка від AfD.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.