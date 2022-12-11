Организаторы сорванного путча в Германии покупали оружие в Хорватии - СМИ

Немецкое радикальное движение "Райхсбюргер", члены которого подозреваются в организации государственного переворота, несколько лет назад покупали оружие в Хорватии, а один из их членов жил в стране после заключения брака.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает хорватское издание Jutarnji List.

Хорватская полиция и Управление по противодействию коррупции и организованной преступности (УСКОК) осуществили совместную операцию по срыву поставок оружия немецким радикальным группировкам, а также арестовали нескольких хорватов, которые могут быть причастны к попытке путча.

Отправной точкой в расследовании стал один из членов "Райхсбюргера" Александер Райхль, который в 2016 году также вступил в ряды ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

В начале 2018-го полиция Хорватии получила информацию, что Райхль покупал большие объемы оружия, которое осталось в стране после войны 1990-х годов и переправлял их в Германию.

Хорватские и немецкие правоохранители инициировали тайную операцию, в рамках которой перехватили телефонные разговоры Райхля. Из них следовало, что "Райхсбюргер" покупал хорватские автоматические и снайперские винтовки, ручные гранаты, пистолеты и ружья для организации покушения на высшее руководство Германии.

В рамках расследования в Хорватии было арестовано 16 человек, большинство из которых были позже осуждены. Что касается самого Райхля, то его в 2020 году экстрадировали в Германию, где вместе с другим хорватом Мартином М. и еще одним членом "Райхсбюргера" признали виновными и посадили в тюрьму.

В Германии специальные полицейские силы в среду провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Сообщили о задержании 25 человек. Среди задержанных - россиянка и мужчина, который контактировал с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывший депутат от AfD.

О спецоперации и заговорщиках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.