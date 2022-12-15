Лідери ЄС зберуться на позачерговий саміт в лютому - ЗМІ

9-10 лютого у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Європейської ради.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

Лідери ЄС обговорять конкурентоспроможність Європи на тлі високих цін на енергоносії та американські "зелені" субсидії, а також, ймовірно, міграцію.

Декілька країн ЄС, включаючи Бельгію та Австрію, протягом кількох місяців домагалися включення питання про міграцію до порядку денного лідерів, але поки цього не відбулося, і ще не вирішено, чи буде воно включене до порядку денного у лютому.

Як повідомлялось, на саміті у четвер лідери держав-членів Євросоюзу підтвердили рекомендацію Єврокомісії та надали Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Також, за даними ЗМІ, лідери подолали всі перешкоди та погодили виплату Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.



