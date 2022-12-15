Лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит в феврале - СМИ

9-10 февраля в Брюсселе состоится внеочередное заседание Европейского совета.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

Лидеры ЕС обсудят конкурентоспособность Европы на фоне высоких цен на энергоносители и американские "зеленые" субсидии, а также, вероятно, миграцию.

Несколько стран ЕС, включая Бельгию и Австрию, в течение нескольких месяцев добивались включения вопроса о миграции в повестку дня лидеров, но пока этого не произошло, и еще не решено, будет ли он включен в повестку дня в феврале.

Как сообщалось, на саммите в четверг лидеры государств-членов Евросоюза подтвердили рекомендацию Еврокомиссии и предоставили Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Также, по данным СМИ, лидеры преодолели все препятствия и согласовали выплату Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.













