Литва підписала із США контракт на купівлю HIMARS вартістю $495 млн

Литва підписала зі Сполученими Штатами контракт на придбання реактивних систем залпового вогню HIMARS вартістю 495 млн доларів.

Про це пише BNS, повідомляє "Європейська правда".

"Я радий, що ми підписали угоду про придбання цієї важливої системи в цьому році. Тепер ми починаємо говорити про співпрацю з США щодо інтеграції HIMARS - навчання персоналу, технічне обслуговування", - сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас, який зустрівся в четвер в США з главою Пентагона Ллойдом Остіном.

За його словами, дуже важливо, що HIMARS купують всі країни Балтії.

"Ми активно співпрацювали і будемо співпрацювати з Естонією і Латвією в розвитку цього потенціалу і підвищенні безпеки всього регіону. Перші поставки HIMARS заплановані на 2025 рік", - сказав Анушаускас.

Попередня вартість контракту становить близько $495 млн, його реалізацією займатиметься американська компанія Lockheed Martin.

Придбаний артилерійський ракетний комплекс сумісний з іншими технологіями, що використовуються литовською армією, тому, на думку Міністерства оборони, його буде легше інтегрувати в існуючі оборонні плани і таким чином посилити стримування.

Це найбільша закупівля військової техніки за всю історію Литви.

Згідно з контрактом, Литва купує системи HIMARS з різними типами бойових і навчальних ракет, в тому числі з ракетами ATACMS з дальністю стрільби 300 кілометрів.

Водночас буде придбано навчально-тренувальне обладнання та устаткування, необхідне для обслуговування систем HIMARS, підготовки особового складу, монтажу системи та інтеграції в мережу ПРО НАТО великої дальності.

Раніше повідомлялося, що США найближчим часом відправлять до Естонії роту піхоти, американський підрозділ з установками HIMARS.