Литва подписала с США контракт на покупку HIMARS стоимостью $495 млн

Литва подписала с Соединенными Штатами контракт на приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS стоимостью 495 млн долларов.

Об этом пишет BNS, сообщает "Европейская правда".

"Я рад, что мы подписали соглашение о приобретении этой важной системы в этом году. Теперь мы начинаем говорить о сотрудничестве с США по интеграции HIMARS - обучение персонала, техническое обслуживание", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас, который встретился в четверг в США с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По его словам, очень важно, что HIMARS покупают все страны Балтии.

"Мы активно сотрудничали и будем сотрудничать с Эстонией и Латвией в развитии этого потенциала и повышении безопасности всего региона. Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год", - сказал Анушаускас.

Предварительная стоимость контракта составляет около $495 млн, его реализацией будет заниматься американская компания Lockheed Martin.

Приобретенный артиллерийский ракетный комплекс совместим с другими технологиями, используемыми литовской армией, поэтому, по мнению Министерства обороны, его будет легче интегрировать в существующие оборонные планы и таким образом усилить сдерживание.

Это крупнейшая закупка военной техники за всю историю Литвы.

Согласно контракту, Литва покупает системы HIMARS с различными типами боевых и учебных ракет, в том числе с ракетами ATACMS с дальностью стрельбы 300 километров.

В то же время будет приобретено учебно-тренировочное оборудование и оборудование, необходимое для обслуживания систем HIMARS, подготовки личного состава, монтажа системы и интеграции в сеть ПРО НАТО большой дальности.

Ранее сообщалось, что США в ближайшее время отправят в Эстонию роту пехоты, американское подразделение с установками HIMARS.