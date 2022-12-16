ЄС схвалив націоналізацію в Німеччині колишньої дочки "Газпрому" й найбільшого імпортера газу з РФ

Європейська комісія в п’ятницю надала дозвіл уряду Німеччини на націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка була найбільшим імпортером російського газу, й компанії SEFE, що раніше була дочірнім підприємством "Газпрому".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У заяві Єврокомісії йдеться про те, що поглинання Uniper і SEFE, про яке оголосив федеральний німецький уряд, "не викличе жодних проблем щодо конкуренції" й не суперечить антимонопольному законодавству ЄС.

Енергетичний гігант Uniper, який був найбільшим імпортером російського газу в Німеччині, постав перед фінансовими труднощами після того, як Росія припинила постачання газу на німецьку територію, змусивши компанію купувати його в інших країнах за значно вищими цінами.

Компанія Uniper постачає газ більш ніж 100 німецьким муніципалітетам і декільком великим компаніям і висловила занепокоєння, що відключення електроенергії може поставити під загрозу економічну життєздатність її клієнтів.

У вересні міністр економіки Німеччини Роберт Габек оголосив про плани уряду стати мажоритарним акціонером Uniper, який належить фінській компанії Fortum, щоб врятувати компанію від банкрутства. За оцінками, цей крок коштуватиме Берліну понад 30 мільярдів євро.

Німеччина викупить усі акції Fortum, що зробить уряд Німеччини власником 98,5% акцій Uniper. Очікується, що поглинання буде схвалене нинішніми акціонерами Uniper у понеділок.

Що стосується SEFE, то раніше вона називалась Gazprom Germania і була дочірньою компанією російського "Газпрому". У квітні федеральний німецький уряд передав компанію під опіку Федерального мережевого агентства.

Після цього назву компанії було змінено на Securing Energy for Europe (SEFE). У листопаді 2022-го міністерство економіки та кліматичних дій Німеччини оголосило про націоналізацію SEFE з метою запобігання її неминучої неплатоспроможності.

У майбутньому за Uniper відповідатиме німецьке міністерство фінансів, а за SEFE – міністерство економіки та захисту клімату.