На Київщині за підтримки Польщі відкрили ще одне модульне містечко для тих, хто втратив житло

У Горенці на Київщині за підтримки Польщі відкрили ще одне модульне містечко для людей, які через війну втратили свої домівки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Будинки відкрили для проживання 17 грудня. Модульне містечко складається з двох секцій, кожна з яких містить 22 кімнати для проживання з базовими меблями і речима першої необхідності. Кімнати розраховані на проживання загалом 176 осіб. Також у містечку є кухні з технікою і приладдям та окремі модулі для їдалень і санвузлів, дитячі кімнати.

Схожі модульні містечка вже є в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та інших населених пунктах, що зазнали значних руйнувань у перші місяці повномасштабної війни.

На відкриття такого житла у Бородянці та Бучі особисто приїздив прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.