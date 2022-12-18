На Киевщине при поддержке Польши открыли еще один модульный городок для потерявших жилье

В Горенке Киевской области при поддержке Польши открыли еще один модульный городок для людей, чье жилье оказалось разрушенным в результате боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Дома открыли для проживания 17 декабря. Модульный городок состоит из двух секций, каждая из которых содержит 22 комнаты для проживания с базовой мебелью и вещами первой необходимости. Комнаты рассчитаны на проживание 176 человек. Также в городке есть кухни с техникой и отдельные модули для столовых и санузлов, детские комнаты.

Похожие модульные городки уже есть в Ирпене, Буче, Бородянке, Макарове, Иванкове и других населенных пунктах, подвергшихся значительным разрушениям в первые месяцы полномасштабной войны.

На открытие такого жилья в Бородянке и Буче лично приезжал премьер Польши Матеуш Моравецкий.