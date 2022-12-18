Нідерланди вже надали Україні військової допомоги майже на 1 млрд євро

Нідерланди з початку російського вторгнення вже надали Україні військової допомоги на суму майже 1 мільярд євро.

Про це заявила міністр оборони Кайса Оллонгрен у парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на сайт відомства.

У попередньому оновленому звіті в серпні вартість усього поставленого обладнання становила 526 млн євро. Тепер ця сума зросла до 697 мільйонів євро. Таким чином, загальна вартість підтримки становить 987 млн євро.

У цю суму також входить пакет військової підтримки на суму 120 млн євро, що передбачає передачу танків Т-72 спільно з Чехією і США.

Внесок у розмірі 100 млн євро також передбачено для "Міжнародного фонду для України". Цей фонд фінансує обладнання, що поставляється безпосередньо промисловістю.

Нідерланди також вносять 25 мільйонів євро у фонд НАТО для військової підтримки України. Ці гроші призначені для таких речей, як паливо, одяг і медикаменти, а не зброя.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що ухвалений ЄС дев’ятий пакет санкцій проти Росії є "крихітним", і блок уже повинен думати про те, які подальші обмеження може запровадити.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу затвердила у п’ятницю дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України.

Узгоджений пакет вводить нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення, а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, значно розширюючи список суб'єктів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії.