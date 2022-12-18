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Нидерланды уже предоставили Украине военной помощи почти на 1 млрд евро

Воскресенье, 18 декабря 2022, 19:36

Нидерланды с начала российского вторжения уже предоставили Украине военной помощи на сумму почти 1 миллиард евро.

Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сайт ведомства.

В предыдущем обновленном отчете в августе стоимость всего поставленного оборудования составляла 526 млн евро. Теперь эта сумма выросла до 697 миллионов евро. Таким образом, общая стоимость поддержки составляет 987 млн евро.

В эту сумму также входит пакет военной поддержки на сумму 120 млн евро, предусматривающий передачу танков Т-72 совместно с Чехией и США.

Вклад в размере 100 млн евро также предусмотрен для "Международного фонда для Украины". Этот фонд финансирует оборудование, поставляемое непосредственно промышленностью.

Нидерланды также вносят 25 миллионов евро в фонд НАТО для военной поддержки Украины. Эти деньги предназначены для таких вещей, как топливо, одежда и медикаменты, а не оружие.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что принятый ЕС девятый пакет санкций против России является "крошечным", и блок уже должен думать о том, какие дальнейшие ограничения может ввести.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза утвердил в пятницу девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины.

Согласованный пакет вводит новые меры экспортного контроля и ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, значительно расширяя список субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом России.

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Нидерланды Война с РФ

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