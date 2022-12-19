У Німеччині заморожені близько 5 млрд євро активів через санкції проти РФ

Станом на грудень у Німеччині в результаті санкцій Європейського Союзу проти Росії були заморожені активи підсанкційних осіб загальною сумою близько п’яти мільярдів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у відповіді федерального уряду Німеччини на запит депутата Бундестагу від Лівої партії Кристіана Гьорке, який цитує видання t-online.

Згідно з відповіддю, в Німеччині заморожені близько п'яти мільярдів євро активів російських олігархів, що лише на пів мільярда євро більше, ніж у липні.

Це число не змінилося попри те, що в Німеччині діє закон про застосування санкцій, який зобов’язує осіб, що потрапили під санкції ЄС, задекларувати свої активи, інакше їм загрожує штраф або ув’язнення строком до одного року.

Якщо на початку серпня жодна підсанкційна особа не виконала вимоги закону, то станом на зараз це зробили лише вісім осіб, які володіють загалом активами на суму 577 мільйонів євро. При цьому під санкції ЄС потрапили понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб, які мають активи в Німеччині.

"Числа доводять: зобов'язання щодо звітності в законі про застосування санкцій – провал. Кілька місяців олігархи взагалі нічого не звітували. Тому що вони знають, що слідчі в Німеччині все одно в темряві. Хто чим володіє в Німеччині - це чорний ящик", – сказав Гьорке в інтерв’ю t-online.

Видання зазначає, що нещодавно парламент Німеччини ухвалив закон про застосування санкцій-II, який передбачає створення "Центрального офісу з питань застосування санкцій" при головному управлінні митниці та покликаний посилити боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.

Нагадаємо, на тлі російського вторгнення в Україну Європейський Союз заморозив російських активів на суму 68 мільярдів євро.