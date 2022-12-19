В Германии заморожены около 5 млрд евро активов из-за санкций против РФ

По состоянию на декабрь в Германии в результате санкций Европейского Союза против России были заморожены активы подсанкционных лиц на общую сумму около пяти миллиардов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ответе федерального правительства Германии на запрос депутата Бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке, который цитирует издание t-online.

Согласно ответу, в Германии заморожены около пяти миллиардов евро активов российских олигархов, что лишь на полмиллиарда евро больше, чем в июле.

Это число не изменилось несмотря на то, что в Германии действует закон о применении санкций, который обязывает лиц, попавших под санкции ЕС, задекларировать свои активы, иначе им грозит штраф или заключение сроком до одного года.

Если в начале августа ни одно подсанкционное лицо не выполнило требования закона, то по состоянию на сейчас это сделали только восемь лиц, которые владеют в целом активами на сумму 577 миллионов евро. При этом под санкции ЕС попали более 1000 физических и 100 юридических лиц, имеющих активы в Германии.

"Числа доказывают: обязательства по отчетности в законе о применении санкций - провал. Несколько месяцев олигархи вообще ничего не отчитывались. Потому что они знают, что следователи в Германии все равно в темноте. Кто чем владеет в Германии - это черный ящик", - сказал Гёрке в интервью t-online.

Издание отмечает, что недавно парламент Германии принял закон о применении санкций-II, который предусматривает создание "Центрального офиса по вопросам применения санкций" при главном управлении таможни и призван усилить борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости.

Напомним, на фоне российского вторжения в Украину Европейский Союз заморозил российских активов на сумму 68 миллиардов евро.