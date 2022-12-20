Болгарія з початку війни надала Україні допомоги на $292 млн - глава Міноборони

Від початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн).

Про це заявив міністр оборони Дімітар Стоянов під час візиту до Києва, пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Міноборони Болгарії.

Болгарія надала гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

Також Болгарія має безкоштовно надати зброю, обладнання та боєприпаси, а також зробити внесок у навчальну місію Європейського Союзу EUMAM.

Очікується, що до 50 болгарських військовослужбовців візьмуть участь у навчанні володінню зброєю і технікою на території країн-членів ЄС та/або в Болгарії. Також пропонується щорічно навчати на території "Болгарії до 60 бойових медиків зі Збройних сил України.

Болгарія рішуче підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас прекрасні двосторонні відносини, засновані на глибоких історичних і культурних зв'язках з українським народом", - сказав Стоянов.

Минулого тижня парламент Болгарії 16 остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів.

Раніше Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі поставити важке озброєння Україні, а лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Він сказав, що список засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.