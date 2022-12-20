Болгария с начала войны предоставила Украине помощи на $292 млн - глава Минобороны

С начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 миллионов левов ($243 млн).

Об этом заявил министр обороны Димитар Стоянов во время визита в Киев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Минобороны Болгарии.

Болгария предоставила гуманитарную помощь в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

Также Болгария должна бесплатно предоставить оружие, оборудование и боеприпасы, а также внести вклад в учебную миссию Европейского Союза EUMAM.

Ожидается, что до 50 болгарских военнослужащих примут участие в обучении владению оружием и техникой на территории стран-членов ЕС и/или в Болгарии. Также предлагается ежегодно обучать на территории "Болгарии до 60 боевых медиков из Вооруженных сил Украины.

Болгария решительно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Наша страна не признает аннексию суверенных украинских территорий. У нас прекрасные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях с украинским народом", - сказал Стоянов.

На прошлой неделе парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов.

Ранее Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставить тяжелое вооружение Украине, а только стрелковое оружие и боеприпасы.

Он сказал, что список засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.