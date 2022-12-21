У США затвердили нового посла в Росії

Сенат Сполучених Штатів у середу переважною більшістю голосів схвалив кандидатуру кар’єрної дипломатки Лінн Трейсі на посаді нового посла в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

За кандидатуру Трейсі проголосували 93 сенатори, ще два висловились проти.

Кар’єрна дипломатка, Трейсі раніше працювала в посольстві США у Вірменії та володіє російською мовою. Вона стане першою жінкою, яка очолить американське диппредставництво в Росії.

На посаді глави дипломатичного представництва США в Москві Трейсі замінить Джона Саллівана, який пішов у відставку у вересні через сімейні обставини.

Як зазначає The Washington Post, Трейсі очолить посольство в РФ за надзвичайних обставин – майже через 10 місяців після того, як президент Росії Владімір Путін вирішив здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Штат посольства США в Москві значно скоротився з минулого року, коли Росія заборонила америкнському диппредставництву наймати персоналом із Росії або третіх країн, що змусило посольство звільнити 182 місцевих співробітників і десятки підрядників.