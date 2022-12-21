В США утвердили нового посла в России

Сенат Соединенных Штатов в среду подавляющим большинством голосов одобрил кандидатуру карьерного дипломата Линн Трейси в должности нового посла в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

За кандидатуру Трейси проголосовали 93 сенатора, еще два высказались против.

Карьерный дипломат, Трейси ранее работала в посольстве США в Армении и владеет русским языком. Она станет первой женщиной, которая возглавит американское диппредставительство в России.

На посту главы дипломатического представительства США в Москве Трейси заменит Джона Салливана, который ушел в отставку в сентябре по семейным обстоятельствам.

Как отмечает The Washington Post, Трейси возглавит посольство в РФ при чрезвычайных обстоятельствах - почти через 10 месяцев после того, как президент России Владимир Путин решил осуществить полномасштабное вторжение в Украину.

Штат посольства США в Москве значительно сократился с прошлого года, когда Россия запретила америкнскому диппредставительству нанимать персоналом из России или третьих стран, что вынудило посольство уволить 182 местных сотрудников и десятки подрядчиков.