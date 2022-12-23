Торгівля Німеччини з країнами Східної Європи зросла попри війну

Не зважаючи на війну в Україні, торгівля Німеччини з країнами Східної Європи продовжує зростати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Обсяг торгівлі 29 країн, що входять до Східного комітету німецького бізнесу (OA), за перші десять місяців склав майже 469 мільярдів євро і таким чином майже на 14 відсотків перевищив результат попереднього року (413 мільярдів євро), повідомив керуючий директор OA Міхаель Гармс.

Німецький експорт до Росії впав на 43 відсотки порівняно з попереднім роком, але, за словами Гармса, він був більш ніж компенсований значним зростанням бізнесу з іншими країнами Східної та Центральної Європи. Імпорт з Росії збільшився приблизно на 22 відсотки у вартісному, але не в натуральному вираженні за перші десять місяців через підвищення цін на енергоносії.

"Наслідки виходу німецьких та інших міжнародних компаній стануть очевидними лише у 2023 році", - сказав Гармс.

У перші десять місяців цього року Польща була головним торговим партнером Німеччини у Східній Європі з обсягом торгівлі (імпорт та експорт) майже 139 мільярдів євро.

Торгівля з Україною була кращою, ніж очікувалося: імпорт майже не впав у порівнянні з минулим роком - мінус 0,9 відсотка, тоді як експорт скоротився майже на одинадцять відсотків.

ОА є німецьким зовнішньоторговельним об'єднанням для сприяння економічним відносинам між Німеччиною та 29 країнами Східної Європи, Росії, Південно-Східної Європи та Центральної Азії.