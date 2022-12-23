Торговля Германии со странами Восточной Европы выросла несмотря на войну

Несмотря на войну в Украине, торговля Германии со странами Восточной Европы продолжает расти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Объем торговли 29 стран, входящих в Восточный комитет немецкого бизнеса (OA), за первые десять месяцев составил почти 469 миллиардов евро и таким образом почти на 14 процентов превысил результат предыдущего года (413 миллиардов евро), сообщил управляющий директор OA Михаэль Хармс.

Немецкий экспорт в Россию упал на 43 процента по сравнению с предыдущим годом, но, по словам Хармса, он был более чем компенсирован значительным ростом бизнеса с другими странами Восточной и Центральной Европы. Импорт из России увеличился примерно на 22 процента в стоимостном, но не в натуральном выражении за первые десять месяцев из-за повышения цен на энергоносители.

"Последствия выхода немецких и других международных компаний станут очевидными только в 2023 году", - сказал Хармс.

В первые десять месяцев этого года Польша была главным торговым партнером Германии в Восточной Европе с объемом торговли (импорт и экспорт) почти 139 миллиардов евро.

Торговля с Украиной была лучше, чем ожидалось: импорт почти не упал по сравнению с прошлым годом - минус 0,9 процента, тогда как экспорт сократился почти на одиннадцать процентов.

ОА является немецким внешнеторговым объединением для содействия экономическим отношениям между Германией и 29 странами Восточной Европы, России, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.