Молдовські прикордонники поколядували колегам з України
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Субота, 24 грудня 2022, 16:06
Субота, 24 грудня 2022, 16:06
Прикордонний наряд Молдови в суботу вирішив прийти до українських колег і поколядувати.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Молдовські прикордонники прийшли до пунктів пропуску "Старокозаче" та "Маяки-Удобне". Вони зіграли інструментальну версію пісні Jingle Bells, а також заспівали українською "Старий рік минає".
"Напередодні Різдва Христового ми радо колядували колегам в Україні, бажаючи здоров'я, щастя та миру! З Різдвом та мирними святами!" – прокоментували вони.
Нагадаємо, прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному зверненні до нації згадала Україну та закликала людей допомагати українцям. А прем'єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.
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