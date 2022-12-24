Молдовські прикордонники поколядували колегам з України

Прикордонний наряд Молдови в суботу вирішив прийти до українських колег і поколядувати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Молдовські прикордонники прийшли до пунктів пропуску "Старокозаче" та "Маяки-Удобне". Вони зіграли інструментальну версію пісні Jingle Bells, а також заспівали українською "Старий рік минає".

"Напередодні Різдва Христового ми радо колядували колегам в Україні, бажаючи здоров'я, щастя та миру! З Різдвом та мирними святами!" – прокоментували вони.

Нагадаємо, прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному зверненні до нації згадала Україну та закликала людей допомагати українцям. А прем'єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.