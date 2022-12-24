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Молдавские пограничники поколядовали коллегам из Украины

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Суббота, 24 декабря 2022, 16:06

Пограничный наряд Молдовы в субботу решил прийти к украинским коллегам и поколядовать.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Молдавские пограничники пришли к пунктам пропуска "Староказачье" и "Маяки-Удобное". Они сыграли инструментальную версию песни Jingle Bells, а также спели на украинском "Старий рік минає".

"Накануне Рождества Христова мы радостно колядовали коллегам в Украине, желая здоровья, счастья и мира! С Рождеством и мирными праздниками!" - прокомментировали они.

Напомним, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам. А премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в Twitter рождественский ролик со словами в поддержку Украины.

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Молдова ЕвроЖизнь

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