Молдавские пограничники поколядовали коллегам из Украины
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Суббота, 24 декабря 2022, 16:06
Суббота, 24 декабря 2022, 16:06
Пограничный наряд Молдовы в субботу решил прийти к украинским коллегам и поколядовать.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Молдавские пограничники пришли к пунктам пропуска "Староказачье" и "Маяки-Удобное". Они сыграли инструментальную версию песни Jingle Bells, а также спели на украинском "Старий рік минає".
"Накануне Рождества Христова мы радостно колядовали коллегам в Украине, желая здоровья, счастья и мира! С Рождеством и мирными праздниками!" - прокомментировали они.
Напомним, премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам. А премьер Британии Риши Сунак разместил на своей странице в Twitter рождественский ролик со словами в поддержку Украины.
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