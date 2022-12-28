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З сербського боку кордону з Косово звели барикади, заблокувавши рух

Середа, 28 грудня 2022, 09:08

Група з близько 20 осіб, частина яких одягнута в камуфляж, ввечері 27 грудня заблокувала прикордонний перехід Мердаре між центральною Сербією та Косово з сербського боку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

Протестувальники заявили, що розпочали блокаду на знак підтримки сербів у Косово і Метохії.

Приблизно в ста метрах від переходу дорога перекрита за допомогою фури і сільськогосподарської техніки. Рух транспорту в обох напрямках призупинено.

Косовська влада заявила, що йдеться про акцію "сербських злочинних угруповань", тоді як сербські ЗМІ пишуть про "переселенців з Косово і Метохії, до яких приєдналися жителі села Мердаре".

Міністерство внутрішніх справ Косово повідомило, що прикордонний перехід у Мердаре ввечері 27 грудня було закрито через барикади, встановлені на території Сербії.

Міністерство закордонних справ Косово закликало всіх, хто прямує до Косова через Сербію, уникати пункту пропуску у Мердаре та використовувати інші.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Косова Шелал Швекла у вівторок заявив, що Сербія під впливом Росії прагне дестабілізувати Косово, підтримуючи сербську меншину на півночі, яка блокує дороги і протестує протягом майже трьох тижнів.

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Косово Сербія

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