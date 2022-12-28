Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

С сербской стороны границы с Косово возвели баррикады, заблокировав движение

Среда, 28 декабря 2022, 09:08

Группа из около 20 человек, часть которых одета в камуфляж, вечером 27 декабря заблокировала пограничный переход Мердаре между центральной Сербией и Косово с сербской стороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

Протестующие заявили, что начали блокаду в знак поддержки сербов в Косово и Метохии.

Примерно в ста метрах от перехода дорога перекрыта с помощью фуры и сельскохозяйственной техники. Движение транспорта в обоих направлениях приостановлено.

Косовские власти заявили, что речь идет об акции "сербских преступных группировок", тогда как сербские СМИ пишут о "переселенцах из Косово и Метохии, к которым присоединились жители села Мердаре".

Министерство внутренних дел Косово сообщило, что пограничный переход в Мердаре вечером 27 декабря был закрыт из-за баррикад, установленных на территории Сербии.

Министерство иностранных дел Косово призвало всех, кто направляется в Косово через Сербию, избегать пункта пропуска в Мердаре и использовать другие.

Напомним, министр внутренних дел Косово Шелал Швекла во вторник заявил, что Сербия под влиянием России стремится дестабилизировать Косово, поддерживая сербское меньшинство на севере, которое блокирует дороги и протестует в течение почти трех недель.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Косово Сербия

Статьи

Проблема не в сексологии. Почему Зеленский должен уволить назначенного им посла в Болгарии

Решение президента о новом после в Болгарии будет иметь либо плохие последствия, либо катастрофические. Этот текст объясняет, почему это не преувеличение.
27 декабря 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

В Брюссель через препятствия: чем полезен Украине балканский опыт вступления в ЕС

Балканские страны столкнулись с "подножками" на своем пути в ЕС. С такими же или похожими проблемами скоро познакомится и Украина (укр.).
27 декабря 2022 — Мария Репко, Центр экономической стратегии

Предохранитель от авторитаризма: как Хорватия после войны сбалансировала ветви власти

Политическая система Хорватии позволила стране пройти путь от полуавторитаризма к парламентской демократии. Что в ней может оказаться полезным для Украины? (укр.).
26 декабря 2022 — Назар Заболотный для Европейской правды