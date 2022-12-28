У Молдові затримали трьох чоловіків, які допомагали українцям нелегально перетинати кордон
Середа, 28 грудня 2022, 22:32
Співробітники молдовських прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і Служби інформації та безпеки (СІБ) спільно зі Службою безпеки України затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону громадян України, починаючи з літа 2022 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зазначається, що чоловікам – від 25 до 50 років, вони із села Отачі Окницького району Молдови, що межує з Чернівецькою та Вінницькою областями.
Стверджується, що фігуранти організовували перетин кордону в обхід пунктів пропуску – як наземним транспортом, так і переправою через річку Дністер на човнах. За це затримані стягували плату у розмірі 4500 доларів.
За результатами обшуків у помешканнях та автомобілях трьох чоловіків, одного з яких вважають організатором "схеми", вони були затримані. Двох із них пізніше взяли під варту на 30 діб, протягом яких вони вважаються невинуватими за законом.
"Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних, зокрема й державних службовців, які ймовірно сприяли створенню каналів нелегальної міграції", – йдеться в повідомленні Служби безпеки та інформації Молдови.
Служба зазначає, що в умовах запровадження воєнного стану в Україні та заборони виїзду з країни чоловіків віком 18-60 років спостерігається активізація нелегальної міграції на "зеленій" ділянці молдовсько-українського кордону.
У серпні в Молдові також викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни.
Нагадаємо, громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.