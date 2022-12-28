У Молдові затримали трьох чоловіків, які допомагали українцям нелегально перетинати кордон

Співробітники молдовських прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і Служби інформації та безпеки (СІБ) спільно зі Службою безпеки України затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у сприянні незаконному перетину кордону громадян України, починаючи з літа 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що чоловікам – від 25 до 50 років, вони із села Отачі Окницького району Молдови, що межує з Чернівецькою та Вінницькою областями.

Стверджується, що фігуранти організовували перетин кордону в обхід пунктів пропуску – як наземним транспортом, так і переправою через річку Дністер на човнах. За це затримані стягували плату у розмірі 4500 доларів.

За результатами обшуків у помешканнях та автомобілях трьох чоловіків, одного з яких вважають організатором "схеми", вони були затримані. Двох із них пізніше взяли під варту на 30 діб, протягом яких вони вважаються невинуватими за законом.

Фото: SIS Moldova

"Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних, зокрема й державних службовців, які ймовірно сприяли створенню каналів нелегальної міграції", – йдеться в повідомленні Служби безпеки та інформації Молдови.

Служба зазначає, що в умовах запровадження воєнного стану в Україні та заборони виїзду з країни чоловіків віком 18-60 років спостерігається активізація нелегальної міграції на "зеленій" ділянці молдовсько-українського кордону.

У серпні в Молдові також викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни.

Нагадаємо, громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в'їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.