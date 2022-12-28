В Молдове задержали трех мужчин, которые помогали украинцам нелегально пересекать границу

Сотрудники молдавских прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и Службы информации и безопасности (СИБ) совместно со Службой безопасности Украины задержали трех граждан Молдовы, которых подозревают в содействии незаконному пересечению границы граждан Украины, начиная с лета 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что мужчинам - от 25 до 50 лет, они из села Отачи Окницкого района Молдовы, граничащего с Черновицкой и Винницкой областями.

Утверждается, что фигуранты организовывали пересечение границы в обход пунктов пропуска - как наземным транспортом, так и переправой через реку Днестр на лодках. За это задержанные взимали плату в размере 4500 долларов.

По результатам обысков в помещениях и автомобилях трех мужчин, одного из которых считают организатором "схемы", они были задержаны. Двоих из них позже взяли под стражу на 30 суток, в течение которых они считаются невиновными по закону.

ФОТО: SIS MOLDOVA

"Продолжаются следственные действия для установления всех причастных, в том числе и государственных служащих, которые вероятно способствовали созданию каналов нелегальной миграции", - говорится в сообщении Службы безопасности и информации Молдовы.

Служба отмечает, что в условиях введения военного положения в Украине и запрета выезда из страны мужчин в возрасте 18-60 лет наблюдается активизация нелегальной миграции на "зеленом" участке молдавско-украинской границы.

В августе в Молдове также разоблачили преступную группировку, члены которой помогали гражданам Украины, в частности мужчинам, тайно попасть на территорию страны.

Напомним, гражданам Украины разрешили до 1 февраля 2023 года въезжать в Молдову на основании удостоверения личности и через молдавско-румынскую границу и Кишиневский аэропорт.